Mannen bij Nunspeet van A28 gehaald wegens drugsbezit

NUNSPEET/ZWOLLE - Twee mannen van 37 en 28 jaar zijn vrijdagavond aangehouden omdat ze drugs bij zich hadden. De mannen reden over de A28 toen agenten ze rond 20.30 uur bij Zwolle in de gaten kregen.

Dit gebeurde nadat het duo een zogenaamde ANPR-controle passeerde en het systeem een 'hit' gaf. Met de Automatic NumberPlate Recognition scant een camera kentekens van voorbijrijdende voertuigen. De gelezen kentekens worden vergeleken met een lijst met kentekens die op naam staan van personen die worden gezocht, boetes open hebben staan of om andere redenen bij de politie bekend zijn. Het bleek in dit geval raak. Ter hoogte van Nunspeet konden de mannen uit Harderwijk en zonder vaste woon- of verblijfplaats worden staande gehouden voor een controle. In de auto werden onder meer drie zakjes met een wit poeder, een flesje met een vloeistof en een injectiespuit aangetroffen. De mannen zijn aangehouden en meegenomen voor verhoor. De goederen zijn in beslag genomen.