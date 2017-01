Ontvoering Nunspeet geen vergissing

NUNSPEET / DOORNSPIJK - De 53-jarige Ronald Maurits uit Doornspijk werd vorige maand doelbewust ontvoerd. Zijn echtgenote zei eerder nog dat het om een vergissing moest gaan, maar de politie is inmiddels zeker van een gerichte actie.

Maurits werd op 2 december in alle vroegte ontvoerd in Nunspeet. Midden op straat werd hij uit zijn auto gesleurd en in een andere auto geduwd. De hele dag was de politie bezig met een grootschalig onderzoek, tot Maurits nog dezelfde avond bij zijn huis aan kwam wandelen.



Geen persoonsverwisseling

Volgens woordvoerder Simen Klok van de politie zijn nog steeds tien rechercheurs met de zaak bezig. Over de aanleiding van de ontvoering kan hij nog niets kwijt; wel dat van een persoonsverwisseling geen sprake was.