Paardenpoep: boete of niet?

NUNSPEET - Hoe zit dat eigenlijk met paardenpoep? Kan de ruiter beboet worden, net zoals de eigenaar van een hond?

Een eenduidig antwoord op deze vraag is er niet. Daar waar voor hondenpoep de regels over het algemeen duidelijk zijn – altijd netjes opruimen, anders volgt een boete – zijn die rondom de uitwerpselen van paarden nogal uiteenlopend. Zo heeft de gemeente Dronten vastgelegd dat paardenpoep meteen weggehaald dient te worden, maar vrijwel alle andere gemeenten kennen die regels niet.

Brancheclubs voor maneges en ruiters zijn duidelijk; het is voor iedereen beter als de poep zo snel mogelijk weg is. Haike Blaauw, directeur van Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra: ,,Dat is een kwestie van fatsoen. Als manege heb je er belang bij dat de omgeving blij met je is en die relatie verslechtert als er steeds poep op de weg ligt.”

Ook al is opruimen het beste, dat kan volgens Yvonne Buijs, voorzitter van Stichting Manege & Ruiter Bond, lang niet altijd. Voor ruiters die alleen op pad gaan is het onmogelijk, stelt ze. ,,Dat is zelfs levensgevaarlijk! Je blijft altijd op je paard zitten. Anders loop je het risico dat het dier de benen neemt. Een schep meenemen tijdens een rit is onmogelijk. Nog gevaarlijker dan afstappen…”

Buijs, die ook eigenaar van een manege is, laat nooit ruiters alleen op pad gaan. ,,Wij hebben altijd een fietser mee die een schep bij zich heeft. Daardoor kunnen we de poep keurig opruimen.”