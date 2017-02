article

OLDEBROEK - Een aanhanger geladen met specie (cement) is vrijdagavond over de kop geslagen op de Zuiderzeestraatweg. Dat gebeurde net na de bocht bij de Vierhuizerweg. Er raakte niemand gewond bij het ongeluk, maar het wegdek was wel een behoorlijke bende.

Aanhanger met cement geschaard bij Oldebroek: puinhoop op de weg

