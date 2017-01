De Akker wil basisschool Noordeinde openhouden



NOORDEINDE - Ouders, verzorgers en omwonenden van basisschool Het Noordermerk in Noordeinde hebben maandagavond goed nieuws te horen gekregen. Scholenvereniging De Akker wil de school namelijk in stand houden. Voorwaarde daarvoor is wel dat de gemeente Oldebroek financieel bijspringt.