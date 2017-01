Kleine hoeveelheid asbest vrijgekomen bij brand Oldebroek

OLDEBROEK - Bij een felle schuurbrand bij een woning aan de Zuiderzeestraatweg in Oldebroek is nieuwjaarsnacht een kleine hoeveelheid asbest vrijgekomen.

De gevonden asbestdeeltjes bleven op het eigen perceel, omdat ze enkel in het schuurtje zelf gevonden zijn. De brand in de schuur brak rond kwart over een uit. Door nog onbekende oorzaak ontstond er een felle brand aan de rechterzijde van de schuur. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen onder de overkapping vandaan. De brandweer had de brand snel onder controle, de woning heeft geen gevaar gelopen. Hoe de brand ontstaan is, is nog niet bekend.