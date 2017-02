article

ZUTPHEN/OOSTERWOLDE - Is Tijmen K. schuldig aan het dodelijke hoogwerkerdrama in Oosterwolde in mei 2015? De rechtbank in Zutphen buigt zich vandaag over de zaak. De hoogwerker viel om, terwijl volwassenen en kinderen in het bakje stonden. Zij raakten gewond, een 48-jarige man op de grond overleed nadat de machine bovenop hem viel. Het Openbaar Ministerie verdenkt machinist K. van dood door schuld. Verslaggever Ewoud ten Kleij volgt de zaak en doet hieronder live verslag.

Live | Drukte bij rechtszaak hoogwerkerdrama Oosterwolde

