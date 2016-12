Oliebollen van Jonker uit Oldebroek scoren hoog in AD test

OLDEBROEK - De oliebol van bakkerij Jonker uit Oldebroek scoort een dikke negen in de AD Oliebollentest en is de beste bol van de regio. Bakker Hendri Jonker is een blij man. ,,Dit is echt de kroon op het werk. Ik ben er maandenlang mee bezig geweest. Samen met mijn vader heb ik hiervoor getraind, de oliebol steeds een beetje lekkerder gemaakt. Met deze bol als resultaat'', aldus een enthousiaste Jonker.

Zijn achtjarig dochtertje Jeslyn fungeerde als proever. Keer op keer zette de kleine dame haar tanden in de baksels van papa en opa. Ze voorzag de mannen keer op keer van opbouwende kritiek. Toen Jeslyn zei: 'Papa, lekkerder wordt een oliebol niet', wist Jonker dat hij goed zat. ,,Jeslyn wil ook bakker worden en is net als ik een enorme fan van oliebollen. Ze heeft alle bollen geproefd. Bij de laatste riep ze uit: 'Dit is 'm pap! Deze oliebol is echt super lekker.' Ze zei ook dat ik er niets meer aan mocht veranderen. Ik begreep precies wat ze bedoelde: goed is goed. Die oliebol is het dan ook geworden.''

Beloning

Ook opa Jan is helemaal door het dolle heen, zegt Hendri. ,,We doen al een jaar of zes mee met deze oliebollentest. Vorig jaar scoorde ik een 8,5. Ook mooi maar ik wil de beste zijn. En dus hebben mijn vader en ik de laatste maanden keihard gewerkt om de oliebol nog lekkerder, nog luchtiger en krokanter te maken. Dan is een plek in de top vijf een geweldige beloning.''

Het juryrapport meldt dat Jonker er in slaagt zich jaar na jaar te verbeteren: ,,Hendri Jonker levert nu een meer dan voortreffelijke oliebol tegen een zeer schappelijke prijs'', aldus de testers.

De oliebollen zijn behalve in Oldebroek ook verkrijgbaar in de winkels van Jonker in Heerde, Wapenveld en Wezep en kosten 75 eurocent per stuk.