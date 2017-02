OM eist 240 uur werkstraf in hoogwerkersdrama Oosterwolde

ZUTPHEN/OOSTERWOLDE - Tegen Tijmen K is door de Officier van Justitie voor de rechtbank van Zutphen donderdagmorgen een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden geëist voor zijn rol in het hoogwerkerdrama in Oosterwolde in mei 2015. Daarbij kwam toen een 48-jarige man om het leven. Bij het ongeluk raakten ook 8 kinderen en 5 volwassenen gewond.

Tijmen K. ging er als bestuurder van de hoogwerker van uit dat er 2 mensen in het bakje mochten. Toch liet hij er 13 in. ,,Om andere mensen een plezier te doen'', zo zei hij bij de behandeling van zijn rechtszaak. K. wist dat de machine met een spouwanker in de overbruggingsstand kon worden gezet. "Dat doen die jongens altijd." Daardoor konden er meer mensen in. De hoogwerkerbestuurder vindt het nog steeds lastig om in Oosterwolde rond te lopen. "Daar heb je die klootzak, denken ze vast." Hij heeft ook veel contact met de zoon van dodelijk slachtoffer Vierhuis. "Moeilijk. Ik heb z'n vader afgepakt, zeg ik altijd." K. belde alle slachtoffers kort na het ongeluk op. "Lastig, maar moedig", reageerde de rechter.

Overbruggingsstand

In de zaak kwamen verschillende slachtoffers aan het woord. De vader die met zijn tweeling in het bakje stond, hield zich sterk voor zijn kinderen. Hij was blij met het telefoontje van verdachte Tijmen K. "Ik geloofde hem oprecht. Toen nog wel. Later kwam de waarheid naar boven." De man neemt K. kwalijk dat hij tijdens hun gesprek niets heeft verteld over wat hij de politie al wel vertelde: de overbruggingsstand. Een moeder zag het bakje met grote snelheid naar beneden storten en dacht: "Ik verlies hier ter plekke een groot deel van mijn gezin."

De moeder van een zwaargewond jongetje verklaart dat de impact er nog steeds is. "Bijna twee jaar later nog driemaal per week revalideren". Het jongetje moest van school wisselen. "Vroeger kon hij fijn spelen. Nu veel moeilijker. Hij had woedeuitbarstingen, is vergeetachtig".

Forse overschrijding

De reclassering vindt het lastig om het recidivegevaar in te schatten... De rechter snapt dat wel. "Zoiets doet u niet elke dag." Het OM verwijt Tijmen K. dat hij een bouwmachine heeft ingezet als een soort kermisattractie. K. overschreed het maximum toegestane aantal personen én het toegestane gewicht fors. Het werkgebied van de machine was niet afgezet. Op foto's is te zien dat er veel mensen vlakbij de machine konden komen. Dat wordt K. verweten. Die verklaarde eerder dat het gebruikelijk is alleen de poten af te zetten met lint.

De Officier van Justitie legde uit waarom eigenaar hoogwerker, Van Werven uit Oldebroek, niet wordt vervolgd. "Zij hadden de machine slechts uitgeleend." Ook de organisatie van het oldtimerevenement Oosterwolde wordt niet vervolgd: Die had expliciet aangegeven geen mensen omhoog te nemen.