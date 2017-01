Containerbrand in Wezep mogelijk aangestoken

WEZEP - Achter een woning aan de Sneeuwbesstraat in Wezep is maandagmiddag een flinke containerbrand geweest. Buurtbewoners ontdekten de brand rond tien voor half zes.

De vlammen sloegen metershoog boven de schutting uit en even werd gevreesd dat ook het aangrenzende schuurtje in vlammen op ging, maar door een bluspoging van buurtbewoners met een tuinslang en een flinke brandblusser kon de schade beperkt blijven. De brandweer heeft de brand vervolgens volledig geblust en heeft het schuurtje gecontroleerd.



Het vermoeden bestaat dat er sprake is van brandstichting. In de buurt zijn afgelopen week meer vernielingen gepleegd. Onder andere meerdere containers, schuttingen en een skelter gingen in vlammen op bij de brand. De schade loopt in de honderen euro's.