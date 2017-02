Gewonde en lange file door flinke aanrijding op A28 bij Wezep

WEZEP - Op de A28 vanuit 't Harde net voor de afslag richting Wezep zijn vijf auto's en een vrachtwagen met elkaar gebotst. Hierbij is één gewonde gevallen. Er staat een file van 8 kilometer met een vertraging van 60 minuten.

Het ongeval gebeurde rond 07.30 uur op de A28 richting Zwolle. Het verkeer werd enige tijd over de vluchtstrook geleid. Inmiddels is één rijstrook weer vrijgegeven. De ANWB adviseert nog wel om om te rijden via Apeldoorn over de A1 en de A50.

Er is veel blikschade en er is één gewonde gevallen. Een vrouw is door ambulancepersoneel uit haar auto gehaald en is behandeld aan haar nek. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is onduidelijk.

Ook staat er een korte file op de andere rijbaan richting Amersfoort, deze is opgelopen tot 4 kilometer met een vertraging van 15 minuten.

Berger bezig op de A28 Amersfoort > Zwolle tussen 't Harde en Wezep. Omrijden via Apeldoorn