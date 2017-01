article

WIJHE - Roy Seine kijkt uit naar het moment dat hij in Wijhe kan verhuizen met zijn fietsenzaak. De vraag is of het zover komt; de ondernemersvereniging ligt dwars. Een dorpsrel is geboren.

Dorpsrel over verhuizing fietsenzaak Wijhe

