Groep Oost-Europeanen leeft onder erbarmelijke omstandigheden in Olst

OLST - In hartje Olst verblijven minstens elf buitenlandse werknemers in een omgebouwde schuur en een leegstaande woning annex winkel. Daarvoor zijn geen vergunningen, niemand staat er ingeschreven. De gemeente Olst-Wijhe weet ervan maar laat het bestaan, de omwonenden klagen al maanden over overlast. En de werknemers? Zij betalen 250 euro per maand voor een bed. Vakbond FNV reageert verbijsterd.

Gesloten gordijnen, midden op de dag. In de berging van het pand aan de Hendrik Droststraat in het centrum van het dorp, komt via een kier wat licht naar binnen. Een aantal Oost-Europeanen speelt een kaartspelletje. Na wat tikken op het raam komt een Hongaar naar buiten. In gebrekkig Nederlands vertelt hij over de omstandigheden. ,,In de schuur wonen we met ons zessen”, reageert hij in de opening van de schutting. Ook in het woonhuis annex winkelpand verblijven migranten. Hoeveel? Hij heeft geen idee, verwijst door naar ‘Big Boss Bob’ van Flex Team Nederland. ,,Die weet alles.’’

Schrijnende leefomstandigheden

Anneke Doreleijers weet ook veel. Ze woont tegenover het pand. ,,Harde muziek, bier drinken tot diep in de nacht en luidruchtig”, somt ze op. ,,Maanden geleden is de hele straat afgezet door de politie na een incident tussen de werknemers onderling. De bloedvlekken lagen op de vloer.” Maar erger dan de overlast vindt ze de omstandigheden waaronder haar buren leven. Schrijnend. ,,Deze mensen hebben alleen een bed en zitten opgekropt boven op elkaar. Al zeker vijf maanden. Het is schandalig.”

Ze overhandigt correspondentie met de gemeente. Uit november vorig jaar. ,,Daarin staat dat we ons ernstige zorgen maken over elf migranten die hier vanaf begin oktober verblijven. We kregen te horen dat het bekend was en dat het verder wordt opgepakt door het team Leefomgeving. Dat is nu drie maanden geleden.” Ook een andere buurman, Ton Pol, heeft zich tot de gemeente gewend. ,,Elf werknemers telde ik er, maar het kunnen er inmiddels ook al een stuk meer zijn. Dat wisselt continu”, vertelt hij aan de keukentafel.

Hongerloon

,,De wethouder, Anton Bosch, is zelf op bezoek geweest in november, maar er is niets veranderd.” Pol heeft veel contact met de Hongaar die er nu verblijft. ,,Hij werkte bij het bedrijf Amefa in Apeldoorn. Maar hij kreeg maar vijftig euro per week uitbetaald via dat uitzendbureau. Dat blijft over nadat hij ook 250 euro per maand betaalt voor de huisvesting.” De Hongaar vertelde Pol dat hij liever ergens anders woonde. ,,Maar waar moet hij dan heen?”

Op zoek naar een antwoord op de vraag hoe dit kan, begint het spel van het kastje en de muur. Eigenaar van het pand is Gerrit Wolters. Tot de zomer woonde hij zelf in het pand maar het staat inmiddels te koop. Eerst ontkent hij iets te weten van de arbeiders die er bivakkeren. ,,Ik ben er al maanden niet geweest. De verantwoordelijkheid ligt bij huurbemiddelaar 123Wonen.’’ Die huurbemiddelaar uit Deventer denkt dat er minder dan elf mensen wonen maar stelt dat het wel vaker gebeurt. ,,Het is iets tussen eigenaar en uitzendbureau.’’

Ontkenning

Het uitzendbureau is van Big Boss Bob. Dat blijkt Bob Rutten te zijn die via een wirwar aan BV’s werkt onder de naam Flex Team Nederland B.V. Niet te verwarren met Flexteam Uitzendbureau in Heerhugowaard, trouwens. ,,Het UWV en de belastingdienst gingen u voor. Het bedrijfje waarnaar u op zoek bent is Flex Team uit Wijchen.” Via die weg komen we in contact met directeur en enig aandeelhouder Bob Rutten. ,,Elf mensen? Dat is onzin”, reageert Rutten. ,,Misschien zes, maar u gelooft mij toch niet”, klinkt het. De verbinding wordt abrupt verbroken.

De gemeente Olst-Wijhe laat weten dat op het betreffende adres niemand staat ingeschreven. ,,We zijn bezig met een onderzoek, maar dat heeft tijd nodig”, laat een woordvoerder weten.” Ook de inzet van politie bij het pand kan de woordvoerder bevestigen. ,,Er zijn de afgelopen maanden meerdere meldingen van overlast binnengekomen.” Burgemeester Ton Strien, die handhaving in zijn portefeuille heeft, wist niet dat de migranten al vanaf oktober in de woning verblijven. ,,Naar mijn weten is deze zaak sinds twee maanden bij ons bekend. Het heeft onze aandacht.’’

Uitbuiting

Bij de vakbond FNV schrikken ze in elk geval niet van de misstanden. ,,Dit is al jaren een probleem”, weet Mariëtte van Dijk van FNV. ,,In verschillende sectoren zien we uitbuiting van arbeidsmigranten. Jaren geleden is zelfs een ‘Poolse brigade' in het leven geroepen om dit aan de kaak te stellen.” Wel is Van Dijk verbijsterd over het ontbreken van handhaving. ,,De gemeente is verantwoordelijk. Die hadden al lang moeten ingrijpen.” De Inspectie SZW kon gisteren niet ingaan op de vraag of de situatie in Olst bekend is en wat haar rol is bij het bieden van goed onderdak aan arbeidsmigranten.