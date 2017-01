PvdA Olst-Wijhe: Advies GGD leidend bij vergunning veehouderij

OLST - WIJHE - De volksgezondheid moet volgens de PvdA in Olst-Wijhe het zwaarst wegen bij de aanvraag van een vergunning in de intensieve veehouderij. ,, Als de GGD zegt 'niet doen', moet je het niet doen."

Dat bracht PvdA-raadslid René Leber in de raadsvergadering naar voren.

De PvdA meent dat B en W iedere drempel voor schaalvergroting van landbouwbedrijven wegnemen. De fractie drong er bij het college op aan voorwaarden te stellen op het gebied van volksgezondheid en leefbaarheid. Voor de sociaal-democraten is het belangrijk dat bij forse uitbreidingen in vooral de intensieve veehouderij, de GGD altijd om advies wordt gevraagd.

Welsum

In de raadsvergadering viel het voorbeeld van de pluimveehouderij van Van der Weerd-Van Triest in Welsum. De GGD uitte zijn bezorgdheid over de risico's van een pluimveehouderij met vrije uitloop. De kans op het uitbreken van vogelgriep is volgens de dienst dan elf keer zo groot als bij een bedrijf zonder uitloop. B en W willen meewerken aan de vergunning, waardoor het kippenbedrijf van veertig- naar zestigduizend kippen mag groeien.

Ook de VVD'er Jaap Gerkes liet doorschemeren dat het GGD-advies leidend kan zijn. De CDA'er Hans Kamphuis is het daar 'principieel mee oneens'. ''Landelijke wetgeving is leidend'', aldus de CDA-voorman. En wethouder Herman Engberink: ''We moeten niet van elk GGD-advies op voorhand zeggen dat het bindend is.''