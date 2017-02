Veroordeelde kantorenkoning leefde in een eigen universum

WIJHE - De eind vorig jaar voor fraude tot 3,5 jaar cel veroordeelde voormalige vastgoedkoning Ger Visser (63) had ‘een bijzondere kijk op de werkelijkheid', ontdekte het Wijhese schrijversduo Jan Smit en Raymond Korse. "Veel van wat hij ons vertelde was niet hard te krijgen of gewoon niet waar", zegt Smit.

Niettemin heeft het duo kans gezien op basis van zo'n 40 bronnen een verhalend boek te schrijven over de spectaculaire opkomst en ondergang van Eurocommerce, de grootste particuliere projectontwikkelaar van Nederland.

Met “De Kantorenkoning" kreeg het boek een treffende titel. "Ger Visser was de grootste, hij leefde in een eigen universum. Hij wond iedereen om zijn vinger. Zelfs accountants die hem moesten controleren schreven braaf op wat hij ze dicteerde", aldus Smit. "En nog steeds leeft hij op grote voet, zonder zich ergens iets van aan te trekken. Ondanks dat hij onder vuur lag bleef hij drie keer per week pontificaal met zijn rijtuig door Gorssel rijden."

Het verhaal van Visser en zijn persoonlijk en zakelijk echec moest worden verteld vond Raymond Korse, journalist bij deze krant. "In Eurocommerce kwam heel veel bij elkaar. Daardoor is het een zedenschets geworden van hoe het gaat in de vastgoed- en financiële wereld. Bovendien is het een familietragedie. Ze zaten in vastgoed, in de top van de paardensport, in hotels en zelfs in voetbalstadions. Visser was een gerespecteerd ondernemer, hoe kon hij zo aan de verkeerde kant komen te staan?"

Korse begon alleen aan de klus, maar riep na enige tijd de hulp in van financieel journalist Smit. Samen ontdekten ze dat Eurocommerce een piramidespel op gigaschaal was. "Visser is nu de grote schurk, maar banken en aannemers deden braaf mee. In 2010 stond er een miljard euro op de balans. Van een bedrijf dat werd gerund als een eenmanszaak. Geen bank die daar vraagtekens bij zette. Dat is toch waanzin", zegt Korse. Het ging fout toen de vastgoedmarkt instortte, banken strenger gingen controleren en genepte beleggers gingen protesteren. Vissers gerommel met sideletters en valse huur- en aannemingscontracten werd vervolgens aan het daglicht gebracht.

De rol van Rabobank-dochter FHG Bank, een van de grootste vastgoedfinanciers, is nooit helemaal opgehelderd. "Een paar mensen bij FGH hebben de fraude maand onder de pet gehouden. Visser heeft geprobeerd hier een zaak van te maken maar daar is het OM niet op ingegaan", aldus Smit. "En een intern onderzoek van de Rabobank naar de affaire is nooit openbaar gemaakt", vult Korse aan. "Een onderzoek naar FGH zou nog interessant zijn." De FGH bank hield kort na deze affaire op te bestaan als zelfstandige bank.

Of een nieuwe fraudezaak à la Eurocommerce nog zou kunnen? Smit: "Het kan, maar we hebben er nog geen aanwijzingen voor."

Zaterdag in de Stentor een voorpublicatie uit het boek De Kantorenkoning.