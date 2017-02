Hippe hijabs uit Wijhe voor moderne moslima's

WIJHE - Een hoofddoekje of geen hoofddoekje? Roos Herder ontwierp vijf hippe hijabs voor modebewust moslima’s en niet-moslima’s.

De hippe hijabs van Roos Herder zijn geschikt voor het weer in Den Haag: miezerig, mistig en koud. Gaan modebewuste niet-moslima’s deze hoofddoekjes ook dragen? Zoals vrouwen in de jaren zestig een hippe sjaal om hun hoofd knoopten? Of oma een kapje droeg tegen de regen? Roos (22) krijgt in maart haar diploma uitgereikt. Ze is afgestudeerd voor de opleiding Fashion & Textile Technologies aan de Academie Creatieve Technologie van Saxion in Enschede.

Hoe kwam ze op het idee om modieuze hoofddoekjes te ontwerpen?

,,Voor een project op school moesten we een innovatief ontwerp maken voor moslima’s. Dat werd een waterafstotend hoofddoekje. Heel interessant. Ik zag op sociale media dat veel moderne moslimvrouwen in het buitenland hippe kleding dragen. Bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, Engeland en Dubai. In Nederland is dat nog niet zo booming. Bovendien wordt hier vaak negatief gesproken over hoofddoekjes. Ik wilde zelf mijn eigen mening hierover vormen en heb onderzoek gedaan. Zo kwam ik erop om hoofddoekjes te ontwerpen die geloof en mode combineren.’’

Heb je begrip gekregen voor moslima’s met een hoofddoekje?

,,Ja, ik snap ze wel. Ik heb zelf teksten in de Koran gevonden waarin de dresscode beschreven staat. Tijdens een interview met vier vrouwen in een moskee in Deventer is mij gebleken dat zij er uit zichzelf voor kiezen. Drie van hen zijn een hoofddoekje gaan dragen toen ze al achttien of negentien jaar oud waren. Ze hoeven zich niet te laten zien om indruk te maken. Als ze een hoofddoekje dragen, voelen moslima’s zich veilig en verbonden met elkaar.’’

Waaruit bestaat de collectie?

,,Mijn doelgroep bestaat overwegend uit hoogopgeleide moslima’s die tussen de twintig en dertig jaar oud zijn. Zij staan open voor nieuwe manieren om een hijab te dragen. Maar de uitgangspunten van de Koran blijven uiteraard gelden. De hoofddoekjes zijn zowel modieus als comfortabel. Ik ga nu onderzoeken of ze bij moslima’s in de smaak vallen. Als dat zo is, wil ik ze in productie brengen.’’

Zijn ze ook geschikt voor modebewuste niet-moslima’s?

,,Waarom niet? In de jaren vijftig en zestig waren om het hoofd geknoopte sjaals heel hip. Onze oma’s droegen vroeger ook hoofddoeken. Je ziet momenteel dat veel stijlen in de mode terugkeren. Je kunt mijn hoofddoekjes ook dragen als het regent, want ze zijn waterafstotend. Mijn vriend vindt ze ook cool en modieus. Wat hem betreft ga ik ze zelf dragen.’’