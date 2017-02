Video | Antieke snoepwinkel in Wijhe stopt na dertig jaar

WIJHE – ,,Dit gaat mij aan het hart, maar het is mooi geweest”. Lammie Stegeman (65) houdt het na dertig jaar voor gezien met haar ambachtelijke ‘Snoephuus De Toverbal’ in hartje Wijhe.

Eén van de laatste antieke snoepwinkels, een begrip in de wijde omtrek. Een walhalla voor de echte zoetekauw met specialiteiten als ‘Haagsche Hopjes’, ‘Ulivellen’ en kleurrijke toverballen. ,,Ik overleefde de komst van de snoepautomaten en supermarkten, maar het is nu tijd om met pensioen te gaan.”



Snoepparadijs

Een paradijsje voor snoepliefhebbers. Potten vol zure matjes, zoethout en kauwgomballen in alle kleuren en maten. Met de schep vult Lammie de papieren zakjes. ,,Precies tweehonderd gram”, leest ze af op haar antieke weegschaal. Dan draait de eigenaresse aan de kassa. ,,Voorzichtig, want het is een oud exemplaar.” Zo gaat het al bijna dertig jaar. Op haar zeventiende begonnen in de kruidenierswinkel, daarna zette Lammie haar eigen winkeltje op. ,

15 april is haar laatste werkdag. ,, Komende zomer ga ik samen met mijn vriend vertoeven op de camping. Daarna zie ik het wel.” Wat er met de winkel gebeurd weet ze niet. ,,Wel zijn er overnamekandidaten. Een doorstart zou mooi zijn. ” Dan weegt Lammie nog een paar zure matjes af. ,,Die mag je hebben”, knipoogst ze. ,,Nog even genieten, zolang het kan.”