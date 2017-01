Blauw Hart voor Ommer politieagent met hart voor de zaak

OMMEN – ‘Compleet verrast, ontzettend blij en trots’ was politieagent Henk van der Heide (60) uit Ommen met het Blauwe Hart dat hij donderdag tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de Eenheid Oost Nederland kreeg.

Hij was door zijn collega’s van het wijkteam Ommen/Dalfsen genomineerd. Van de 10 kanshebbers maakte hij daarop volgens de jury de meeste aanspraak op de jaarlijkse prijs voor politiemedewerkers die ‘een groot hart hebben voor de burger en de zaak’. “Ik heb ontzettend veel felicitaties gehad.”

Surveillant

Van der Heide is surveillant in Ommen en houdt zich met tal van politiezaken bezig. Jarenlang was dat nog meer dan nu het geval, maar sinds zijn open hartoperatie vorig jaar doet hij het juist wat rustiger aan. Desondanks kan hij op veel waardering van zijn collega’s rekenen. “Henk is een stille kracht die bergen werk verzet en veel meer doet dan van hem verwacht wordt,” zo vermeldde het juryrapport onder meer. “Hij is een rots in de branding.”

Dankwoordje

Van der Heide hoorde tijdens de kerstbijeenkomst al dat hij genomineerd was en op 12 januari in Apeldoorn verwacht werd. Hoewel hij niet verwachtte te winnen, had de politieman stiekem toch maar een dankwoordje voorbereid. “Van open hartoperatie naar Blauw Hart-nominatie,” zo hield hij de aanwezigen voor. “Dit is teveel eer voor mij, want ik heb niet het gevoel dat ik iets speciaals doe.”