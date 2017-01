Crowdfunding voor getroffen Ommenaren in Italië

OMMEN/ ABRUZZEN – Bijna twee weken geleden werd de boerderij van Willeke Luinge en Jan van Lienden volledig verwoest door een aardbeving. Het stel uit Ommen is daarom een crowdfundingsactie gestart om hun camping in Italië te redden.

Op 18 januari werd de boerderij van het stel totaal onbewoonbaar door heftige sneeuwval en een reeks aardbevingen. ,,Het bleef maar schudden’’, vertelt Luinge. ,,Ik vloog naar buiten op mijn sloffen en dacht: nu moet het echt ophouden, anders stort alles in. Dat was heel heftig.’’

Lawines

Het stel runt sinds 8 jaar een biologische boerderijcamping in de Italiaanse Abruzzen, vlakbij de plek waar het hotel Rigopiano onder lawines werd bedolven. Sinds de aardbeving woont het stel in een blokhut, die normaal wordt verhuurd aan campinggasten. ,,Dat gaat op zich wel hoor’’, vertelt Luinge. ,,Maar het is niet geschikt om echt in te wonen. Er is bijvoorbeeld geen toilet in de blokhut.’’

Crowdfunding

De Italiaanse staat zal het stel uit Ommen in principe helpen een nieuw huis te bouwen. ,,Maar daar hebben we niet veel vertrouwen in'', vertelt Luinge. ,,We denken dat het jaren kan duren, en tot die tijd hebben we vervangende woonruimte nodig.'' Het stel is daarom een crowdfundingsactie gestart om geld in te zamelen. Met het ingezamelde geld wil het stel een stacaravan kopen die als noodwoning kan dienen, en twee containers om spullen in op te slaan.

In totaal heeft het stel 25.000 euro nodig voor de noodcontainer. De teller staat inmiddels al op 15.000 euro. Het gedoneerde geld komt vooral van campinggasten, die in het verleden zijn geweest en volgend jaar hun vakantie weer willen doorbrengen op de camping, laat Luinge weten. Mocht er meer geld binnenkomen dan nodig is voor een noodcontainer, dan willen Luinge en Lienden een noodfonds beginnen om de inwoners van de getroffen plaatsen in de Abruzzen te helpen met de wederopbouw.