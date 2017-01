Man aangehouden in Ommen na twee overvalpogingen

OMMEN - Omstanders hebben in de nacht van dinsdag op woensdag een 39-jarige man uit Zwolle aangehouden. Hij wordt er van verdacht dat hij twee voertuigen wilde overvallen. De verdachte raakte gewond.

Een 27-jarige man uit Hoogeveen belde rond 2.35 uur de politie. Hij vertelde dat hij daarvoor bijna was overvallen. Hij reed in een bestelbus over de Heinoseweg in de richting van de Ommerweg. Op de kruising wilde een automobilist zijn aandacht trekken. De automobilist stapte uit en bedreigde de man uit Hoogeveen omdat hij zijn bestelauto wilde hebben. De man uit Hoogeveen ging er snel vandoor, maar de automobilist zette de achtervolging in. De man uit Hoogeveen belde de politie en een collega.

Tweede poging

De automobilist reed achter de man uit Hoogeveen en ramde de bestelauto een aantal keer. Uiteindelijk kwamen beide voertuigen tot stilstand in de buurt van de rotonde tussen de Tussenweg en Ommerkanaal Oost. Een kleine vrachtauto reed op dat moment net de rotonde af, maar moest stoppen voor de auto. De automobilist probeerde de chauffeur, 56-jarige man uit Reutum, uit de kleine vrachtauto te krijgen. De chauffeur wist de verdachte af te weren.

Verzet

Ondertussen waren de man uit Hoogeveen en zijn collega uit Hardenberg ook ter plaatse en konden ze de man ondanks zijn verzet aanhouden. Tijdens de aanhouding raakte de verdachte, een 39-jarige man uit Zwolle, gewond. Agenten waren binnen tien minuten na de eerste melding ter plaatse en hebben de verdachte overgenomen. Hij ligt op dit moment in het ziekenhuis vanwege een hoofdwond. De politie onderzoekt de zaak.