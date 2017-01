Ontmanteling legale zendmast in Ommen: 'bizar en heel slordig'

OMMEN - ,,Ik werk inmiddels zes jaar voor het Agentschap en heb dit nog niet eerder meegemaakt dat een legale zendinstallatie door ons is ontmanteld. Woordvoerder Frans van Bergen van Agentschap Telecom noemt de kwestie in Ommen 'bizar en heel slordig'.

,,De inspecteurs hebben de mast gespot, politie en gemeente zijn ingeschakeld, dat is standaard om eventuele problemen met omstanders te voorkomen. Er is door de inspecteurs ook nagetrokken of de installatie van Vechtdal NL met vergunning werkte. Daar is iets helemaal fout gegaan. Omdat de politie naar een melding moest was er ook nog haast. Tijdens de ontmanteling viel het al op dat het hier om een wel bijzonder professionele installatie ging. Heel spijtig allemaal, we hebben onze excuses aangeboden en vergoeden de schade. Tja, waar gehakt wordt vallen spaanders.''