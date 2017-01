Peter Lenderink en Yvonne Meijer beste sporters van Ommen

OMMEN - Dankzij de hoge waardering van de drie juryleden is Peter Lenderink (wielrennen) woensdagavond uitgeroepen tot beste sporter van Ommen. Het publiek dat online heeft gestemd, had een duidelijke voorkeur voor atleet Nick Marsman, maar die werd tweede.

De bekendmaking van de uitslag was woensdagavond in theater Carrousel in Ommen. Peter Lenderink kreeg 154 publieksstemmen en 180 punten van de drie juryleden. Marsman kreeg 322 stemmen en 60 punten van de jury. Elk jurylid heeft 100 punten te verdelen per categorie. Michael Bolk (zwemmen) werd derde.

Lenderink, die nu fietst bij SEG Racing Academy, won de witte trui in de Benelux tour. Marsman haalde zilver bij het NK Indoor

Vrouwen

Yvonne Meijer (atletiek) is bij de vrouwen gekroond tot sportvrouw van Ommen. Zij liet Sharon Hendriks (schaatsen/skeeleren) achter zich en Iris van der Linde (BMX). Meijer won goud op het NK Indoor Masters.

Ploegen

Bij de sportploegen werd het Duo Romy en Serena Holtvluwer (acrogym) bekroond. Zij wonnen de verkiezing van de teams van Energy Gym (turnen) en de Bissinghcrossers (BMX). Het duo werd vorig jaar eerste op het NK Acrogym in Rotterdam.

Pluim

De sportpluim van het jaar is uitgereikt aan Cor Bronk, trainer bij Atletiekvereniging Aco van Elderen. Hij haalde zowel bij het publiek als bij de jury de hoogste score. Roel Gaasbeek van Atletiek 70 plus en de organisatie van het jaarlijks Komm Mit internationale jeugdvoetbaltoernooi werden respectievelijk tweede en derde in deze categorie.

Talent

Schaatser Stefan Westenbroek is verkozen tot sporttalent van het jaar. Zowel het publiek als de jury zette hem op één. De schaatser piekte tijdens het kerstsprinttoernooi in Heerenveen met een pr op de 500 meter en twee top 10-noteringen. Amy von Piekartz (dog frisbee) en Marieke Beniers (turnen) werden twee en drie. Vorig jaar was Nick Marsman het sporttalent van het jaar.

Jury

De jury bestond dit jaar uit Henk Kampman, Jeroen Dunnewind en Jan Maat. De coördinatie van de verkiezingen was in handen van Ommenaar Bart Nijstad. Schaatskampioen Henri Ruitenberg was aanwezig om de prijzen uit te reiken net als voetballer Harm Jan Tip, Ingrid Tempert en profwielrenner Peter Schulting.

Publieksstemmen

Het totaal aantal stemmen van het publiek op de genomineerden wordt in percentages uitgerekend, dat gebeurt ook met de punten die de drie juryleden per categorie (100 punten per jurylid) mogen uitdelen. De juryleden geven onafhankelijk van elkaar punten aan de genomineerden. Ook dat wordt naar percentages omgerekend. Het totaalpercentage leidt tot de uitslag.

Van alle genomineerde sporters werden sportieve filmbeelden vertoond voor het publiek. Er werd ook 'echt gesport' op het podium. De zusjes Holtvluwer gaven een demonstratie acrogym.