BEERZERVELD - Aan de Oosterweg in Beerzerveld is in de Oudejaarsnacht een stacaravan in vlammen opgegaan.

Stacaravan in brand in Beerzerveld

