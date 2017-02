Uurtje langer op terras in Ommen

OMMEN - Horecaterrassen in Ommen mogen als het aan het gemeentebestuur ligt een uurtje langer open blijven. Afgelopen zomer mochten de terrassen op de Bissinghdagen net zo lang open blijven als de café's en restaurants zelf (01.00 uur)met een ontheffing van de burgemeester.

Dat is zonder problemen verlopen, meldt de politie. Daarom bestaat er van die kant geen bezwaar tegen aanpassing van de APV in Ommen voor de sluitingstijden. Bij de horeca leefde de wens om in de weekeinden, maar ook op feestdagen als Koningsdag en Bevrijdingsdag en de Ommer Bissinghdagen de sluitingstijden van terrassen gelijk te trekken met de café's (02.00 uur). Voor bezoekers is dan duidelijker wanneer het café gesloten is en qua handhaving kan de politie ook eenvoudiger optreden in geval van overlast.

Ontheffing

De burgemeester blijft de mogelijkheid houden om ontheffing te verlenen van de sluitingstijd. Overwogen wordt om bij evenementen zoals de Bissinghdagen (op woensdag in de zomer) de horeca een half uur extra uitlooptijd te geven. De gemeenteraad moet nog besluiten over het voorstel.