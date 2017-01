Vechtdal lokt buitenlandse toerist

OMMEN - Er worden plannen ontwikkeld om meer buitenlandse toeristen naar de regio Zwolle en met name ook het Vechtdal te lokken. Vooral naar Vlaanderen en Duitsland wordt gekeken.

Er zijn nog volop kansen, meent het 'cluster vrijetijdseconomie' in de regio Zwolle, waarbij dertien gemeenten zijn aangesloten. De afgelopen twee jaar was de gemeente Ommen, één van de grootste spelers in de regio als het om toerisme gaat, trekker van het cluster. Dat stokje is met ingang van het nieuwe jaar overgedragen aan Raalte.

Volgens burgemeester Mark Boumans van Ommen is de regio bij uitstek toeristisch. "Als we de kansen willen verzilveren, moet ondernemers en overheden samenwerken en elkaar die extra toerist gunnen."

De basis voor die samenwerking is volgens Bouwmans de afgelopen twee jaar onder aanvoering van Ommen gelegd. Belangrijk daarbij is dat ondernemers niet alleen naar hun eigen bedrijf kijken maar naar het grotere geheel. Dat geldt ook voor gemeenten, die over hun grenzen heen moeten kijken. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld bijdragen door Duitstalige informatie op de website te bieden, Duitstalig personeel in te zetten, of zich meer te verdiepen in de cultuur van de buitenlandse gasten.