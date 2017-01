article

OMMEN - De brandweer is vrijdag rond 17 uur voor de vierde keer in twee dagen tijd uitgerukt in Ommen in verband met een sterke gaslucht. Dit maal aan het Laar. De lucht kwam ook dit keer vrij bij het verdeelstation van de Gasunie. De oorzaak blijkt een lek in de toevoerslang van de geurstof. Deze op zich onschuldige geurstof wordt aan het reukloze gas toegevoegd.

Video | Sterke gaslucht in Ommen blijkt onschuldig

