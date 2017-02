Overijsselse Staten willen hogere aanvliegroutes Lelystad

LELYSTAD/ZWOLLE - Een meerderheid van Provinciale Staten in Overijssel heeft grote zorgen over de aanvliegroutes naar Lelystad Airport.

De fracties van VVD, D66 en ChristenUnie vinden dat Gedeputeerde Staten Overijssel zich moeten inzetten om de vlieghoogtes bijgesteld te krijgen en daartoe stappen moet ondernemen richting staatssecretaris Sharon Dijksma. Ook het CDA Overijssel heeft haar zorgen geuit. Een steeds terugkerende vraag is waarom Overijssel niet vertegenwoordigd is in de zogenaamde Alders Tafel. Dit is het overlegorgaan over de ontwikkeling van het vliegveld in Lelystad.

Petitie

De uitbreiding van vliegveld Lelystad houdt sinds kort een groot deel van Overijssel bezig. Er is een petitie gelanceerd waarin wordt gevraagd om hogere vliegroutes boven Overijssel. Deze is in in korte tijd 4500 keer ondertekend. Parlementariër Pieter Omtzigt heeft Kamervragen gesteld, waarin hij de staatssecretaris ook vraagt om hogere aanvliegroutes. Hij vindt dat inwoners van Overijssel nooit goed zijn geïnformeerd over de gevolgen die de uitbreiding van vliegveld Lelystad voor hun zal hebben. Omtzigt is uiterst kritisch op de rol van de overheid in dit dossier. Hij is van mening dat niet met open vizier is gestreden.

De Statenvragen van VVD, D66 en CU zijn uiterst kritisch van toon richting het Overijssels provinciebestuur. Want als de provincie niet vertegenwoordigd was in de Alders Tafel, hoe heeft ze zich dan laten informeren over de ontwikkelingen en daarmee de gevolgen voor de inwoners van Overijssel? En op welke wijze hebben Gedeputeerde Staten de belangen van haar inwoners behartigd? Eerder wees de provincie Overijssel kritiek van de hand. Zij vond dat Gelderland de belangen van Overijssel in de Alders Tafel naar behoren behartigde. Gelet op het aanzwellende protest onder inwoners en politiek zijn Overijsselaars het daarmee niet eens.