Pokémon Go is jarig, weet jij dit nog?

De politie krijgt een melding: een verdachte situatie, midden in de nacht op een bedrijventerrein in Dedemsvaart. Zijn het inbrekers? Drugshandel? Het zijn onschuldige Pokémonjagers, op zoek naar een zeldzaam dier. De meldingen waren geen uitzondering. De zomer stond vorig jaar voor de politie in Oost-Nederland in teken van een ding: Pokémon.

Waaghalzen

Nachtrust

Het leger van Pokémon Go-jagers verstoorde ook de nachtrus t van Amsterdammer Patrick van Heezick. Hij verhuisde naar Zwolle voor de rust, maar die was tijdens de hype ver te zoeken. ,,Ik werd een keer rond die tijd wakker en hoorde mensen roepen: 'Ik heb er eentje, ik heb er eentje!' Toen ik uit mijn raam keek, zag ik ze enthousiast met rugzakjes om en telefoontjes in de hand richting dierenspeciaalzaak Jonkman hollen. De nachten erop, weer."

Heldendaad

Maar, het was vorig jaar niet alleen maar kommer en kwel rondom de digitale hype. Laurens van Keulen (22) uit Kampen redde een onbekende man uit de IJssel tijdens het spelen van Pokémon Go.

De 22-jarige kon niet slapen. Hij pakte zijn fiets en joeg op Pokémon. In de buurt van De Palingsboot hoorde hij een plons. Hij aarzelde niet en greep in. ,,Ik heb hem maar naar het trappetje gedirigeerd, want hij leek een beetje in paniek. Hij leek ook een paar borrels op te hebben." Een heldendaad wilde Laurens het niet noemen. ,,Maar ik had er wel een goed gevoel over."