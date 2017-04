Politie slaat slag in regionaal drugsonderzoek: vijf aanhoudingen

De politie heeft dinsdag een grote slag geslagen in een onderzoek naar hennepkweek in de regio. Na doorzoekingen van vijf panden in Hardenberg, Zwolle, Wijhe en Olst werden een auto, hennepplanten en geld in beslag genomen. Vijf verdachten zijn aangehouden.

Het onderzoek werd gestart nadat de politie in januari een hennepkwekerij ontdekte in Olst. Destijds werd een verdachte aangehouden, maar het vermoeden bestond dat er meer mensen betrokken waren bij de kwekerij.

Honderden planten

Onderzoek leidde dinsdag naar een hennepkwekerij in een woning aan de Ganzebloem in Hardenberg. Er stonden enkele honderden planten. In de woning waren vier mensen aanwezig: een 53-jarige man en een 57-jarige vrouw uit Wijhe, een 40-jarige man uit Hardenberg en een 52-jarige man uit Zwolle. Ze zijn allemaal aangehouden. Een dag later werd nog een 38-jarige man uit Hardenberg aangehouden.

Geld

De politie doorzocht dinsdag ook nog woningen aan de Parkweg in Hardenberg en aan het Schoonstersland in Staphorst. In de woningen werden eveneens honderden hennepplanten aangetroffen. Bij een pand aan de Handelsweg in Wijhe en een pand aan de Edisonstraat in Zwolle vond de politie een hoeveelheid henneptoppen. Daarnaast werden attributen gevonden die worden gebruikt voor hennepkweek, evenals contant geld.