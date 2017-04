Pretpark verwacht begrip voor rookverbod

Paffen in pretparken wordt verder aan banden gelegd, zo maakte brancheorganisatie Club van Elf gisteren definitief bekend. In Walibi weten ze al jaren niet beter. Bij Slagharen is het 'even wennen'.

Dit weekend opent het pretparkseizoen en is roken in de wachtrij taboe. In attractiepark Slagharen hebben ze de verbodsbordjes al hangen. Wie die verbodsbordjes al dan niet expres over het hoofd ziet, wordt hierop aangesproken dan wel het park uitgezet. Medewerkers van attractiepark Slagharen werden gisteren geïnstrueerd hoe hiermee om te gaan.

Astma

Niels Dijkstra, directeur sales en marketing en oud-roker, staat voor honderd procent achter de maatregel. ,,We doen dit om kinderen niet langer bloot te stellen aan sigarettenrook. Mensen die niet willen roken, kunnen niet uit de wachtrij, moeten het ondergaan, zelfs als je astma hebt. Dat roepen we een halt toe.''

Even wennen

Hij verwacht geen massale overtredingen. ,,Het zal even wennen zijn. Alles wat verandert, roept weerstand op. We hebben ervaren mensen die gewend zijn te handhaven. De maatschappij tolereert roken steeds minder, ik denk dat rokers ook elkaar erop zullen aanspreken, al blijft er altijd een categorie die blijft denken: ik sta toch buiten. Maar kijk naar de invoering van het rookverbod in de horeca, dat was in het begin ellende troef. Nu vindt iedereen het prima.''

Voor de verstokte roker is het leed volgens Dijkstra te overzien. ,,We zijn hier gezegend met niet al te lange wachttijden. En anders steek je er nog een op voordat je de rij ingaat'', adviseert hij.

Gestegen

Hij verwacht niet dat bezoekers om deze reden afhaken. Bij Walibi in Biddinghuizen is daar in ieder geval niets van gebleken, zegt woordvoerder Marc Antonioli desgevraagd. Hier is het rookverbod voor de wachtrij al enkele jaren praktijk. ,,De bezoekersaantallen zijn hier de laatste jaren alleen maar gestegen.''

Het personeel heeft sinds de invoering nog nooit iemand hoeven te verwijderen, zegt Antolioni. ,,We zijn een pretpark voor tieners en volwassenen, in het begin moesten we mensen wel daarop aanspreken. Nu komt een overtreding incidenteel voor. Vorig jaar hebben we ook de e-sigaret verboden, toen dit slecht in het nieuws kwam.''