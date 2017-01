Familie wil inzage in dossiers tbs'er Mike J.

Familie van het op gruwelijke wijze vermoorde Meisje van Nulde wil inzage in de rapportages van deskundigen over Mike J. Advocaat Sébas Diekstra gaat dat eisen.

,,We weten niets'', zegt Diekstra over de achtergronden van het onbegeleid verlof van Mike J., die in 2001 op gruwelijke wijze het Dordtse meisje Rowena Rikkers mishandelde, haar lichaam in de vriezer stopte, in stukken zaagde en de lichaamsdelen dumpte bij Strand Nulde, Hoek van Holland en het Veluwemeer.



Mike J. heeft zijn tijd uitgezeten, maar voor vader Martin Huisman en het zusje Rochelle (18) is het onbegeleid verlof van de tbs'er onverteerbaar.

Zij onderzoeken de juridische mogelijkheden om de verlofregeling aan te vechten. Donderdag kregen ze massaal bijval van veel Nederlanders die meeleven.



Tikkende tijdbom

,,De familie maakt zich terecht zorgen over Mike J.'', zegt Diekstra.

,,Als we de rapportages terugzien van een paar jaar geleden over Mike J., dan zie je dat deskundigen nog stelden dat hij een tikkende tijdbom was. Het recidivegevaar was volgens de deskundigen onverminderd groot. En nu opeens zou hij beter zijn? Wij willen kunnen nagaan wat er in die tijd is gebeurd waardoor hij zomaar kan rondlopen in de samenleving.''



Martin Huisman en Rochelle kregen deze week vanuit het hele land een storm aan reacties. Veel mensen leven met hen mee.



Facebook

,,Het is erg heftig'', zegt Diekstra. Inmiddels is een eerste stap gezet om een fonds op te richten ter ondersteuning van Huismans strijd. Bij de Facebookpagina Steun Martin Huisman sloten duizenden mensen zich aan. De Dordtse Carola Zwaan richtte deze pagina op uit medeleven met het gezin. Zij zag in een paar etmaal tijd het aantal leden van 50 naar meer dan 5.000 schieten. ,,Ik had dit gehoopt, maar niet verwacht'', zegt Carola over de massale steun.