Leerkrachten openbaar onderwijs gaan digitaal

PUTTEN - Een mooi nieuwjaarscadeau had Stichting Proo voor de leerkrachten van de openbare basisscholen op de Noord-Veluwe in petto.

Tijdens de personeelsdag in het Postillion Hotel Nulde werden 250 laptops uitgereikt.

Niet om lekker te gamen of te Facebooken, maar 'om voorbereid de volgende stap in het digitale tijdperk te nemen', zoals Proo-bestuursvoorzitter Berend Redder uitlegt. "We willen de ICT-vaardigheden van de leerkrachten beter ontwikkelen. De leermethodes worden steeds digitaler en de kinderen zijn vaak handiger en vaardiger hiermee dan de juffen en meesters. Dat is ook logisch, want de leerlingen groeien er mee op."

Geen boeken

Redder voorspelt dat er over een jaar of tien geen leerboeken meer in de klas te vinden zijn. "Nu al zijn er digitale methoden beschikbaar voor de basisvakken taal en rekenen, maar ook voor aardrijkskunde, geschiedenis en biologie."

Kennisoverdracht

Hij vertelt dat het onderwijs steeds minder gericht zal worden op kennisoverdracht. "Kennis kun je overal vandaan halen. Bijvoorbeeld van internet. Daar wordt op gestuurd. Leerkrachten moeten de kinderen in de digitale wereld leren leren op een andere manier. Waar kun je de informatie vandaan halen? Dat vraagt om een onderzoeksmatige houding van leerlingen. Bijvoorbeeld door projectmatig te werken met een ontwerp voor een brug over de Maas. Dan moeten ze dus op internet informatie zoeken over maten en gewichten, berekeningen uitvoeren, contact zoeken met vakdocenten en vragen stellen."

De 21-eeuwse vaardigheden, zoals Redder ze noemt, passen in het onderwijs van de toekomst. "Communicatieve vaardigheden, kritisch denken, creativiteit door oplossingen te vinden, samenwerken, karaktervorming - wie ben ik- en wereldburgerschap, daar draait het om."

Gezondheid

Naast het digitale thema was op de persooneelsdag ook aandacht voor de gezondheid. Op vrijwillige basis konden de leerkrachten een medische check ondergaan bij een van de drie verpleegsters. Bloeddruk, cholesterol, suiker en gewicht kwamen daarbij aan de orde. Redder: "Het is goed om te zien dat hier enorme animo voor was."