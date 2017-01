Putten gunt Elburg nu al inzet extra woningen

PUTTEN/ELBURG - De gemeente Elburg mag van de gemeente Putten al eerder dan verwacht gebruik maken van de extra ruimte voor woningbouw die de provincie biedt. Gelderland heeft de woningbehoefte voor de Noord-Veluwe vastgesteld op 8850 woningen voor de periode 2013 tot en met 2024. De optelsom van de gemiddelde waarden per gemeente komen op minder uit.

Daarom is binnen de regio afgesproken dat er nog wat extra woningen kunnen worden verdeeld. Dit levert elke gemeente een bovengrens op die 10 procent hoger uitvalt. In Putten wordt op die manier het aantal woningen van 830 opgeschroefd naar 913. Hiermee is in de woonvisie ook rekening mee gehouden.

Het extraatje zou worden ingezet op het moment dat de bouwproductie zou aantrekken. Elburg heeft in regioverband gevraagd hier vroegtijdig gebruik van te mogen maken. Deze gemeente wil een nieuwbouwlocatie ontwikkelen die oorspronkelijk voor later stond gepland. Op de betreffende locatie worden sociale huurwoningen in combinatie met koopwoningen gebouwd. De doorstroming die hiermee op gang komt biedt ruimte voor doelgroepen zoals vergunninghouders en arbeidsmigranten.