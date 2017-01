article

PUTTEN - De 21-jarige automobilist die donderdagmiddag gewond raakte bij een ongeval op de Voorthuizerstraat in Putten, is in het ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen. Dat bevestigt de politie.

Puttenaar (21) dag na ongeluk overleden aan zijn verwondingen

