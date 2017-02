Steun voor duurder Stroud

PUTTEN - Er tekent zich een meerderheid af in de Puttense gemeenteraad voor een extra investering van 450.000 euro in de verbouwing van dorpshuis Stroud. De bouwkosten vallen daarmee fors hoger uit, maar daarvoor krijgt Putten een uniek centrum terug, vinden Wij Putten, ChristenUnie en SGP.



Het stichtingsbestuur van Stroud wordt door niemand iets verweten. Alle fracties haastten zich dinsdagavond om complimenten te maken voor het vele werk dat is verzet om van Stroud weer een modern en multifunctioneler centrum te maken. De verbouwing, die naar verwachting in april begint en tot en met oktober duurt, gaat 1.950.000 euro kosten. Het gebouw gaat plaats bieden aan meer zorgorganisaties. Ook wordt de theaterzaal gemoderniseerd. Stichting Stroud moet zelf geld bij elkaar brengen voor een flexibele tribune. Die is nodig om de zaal op andere momenten ook in te zetten als ruimte voor lezingen, seminars en congressen.

De fracties van VVD, CDA en Gemeentebelang waren dinsdagavond niet te spreken over de extra hoge kosten voor de gemeente. ,,Dit scenario wordt ons door de strot geduwd,'' vatte CDA-raadslid Aart Evers de situatie samen. Stroud heeft zelf voorgesteld om een deel van de kosten (twee ton) te lenen. Maar daar wil het college niet aan beginnen. De stichting moet kunnen sparen voor het onderhoud.

De gemeenteraad neemt 8 maart een besluit over de extra investering.