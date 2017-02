Verdachten insluiping vast, maar buit nog niet terug

PUTTEN - Twee vrouwen uit Nieuwegein (23 en 37 jaar) zijn aangehouden op verdenking van insluiping in een woning aan de Stationsstraat in Putten. Ze worden mogelijk ook verdacht van een gemelde insluiping aan de Lariksstraat. Een getuige gaf een signalement door aan de politie, waarna het tweetal kon worden opgepakt.

De insluiping vond plaats op woensdagmiddag. Kort na de aanhouding plaatste de politie een oproep op Facebook of bewoners van de Stationsstraat eens in hun tuin wilde kijken of er een gouden zegelring en horloge lagen. ,,Die zijn weggenomen bij de gedupeerde bewoonster. We vermoeden dat de verdachten door hebben gehad dat ze gezien waren en de buit van zich hebben afgegooid. Of ergens hebben neergelegd om eventueel later op te halen", zegt wijkagent Johan Wakker.

Buit

Een rondje langs de omliggende woningen, levert geen resultaat op. Bewoners die niets weten van de oproep tot zoeken, tot mensen die nog niet hebben gekeken. Mevrouw Ruitenberg, twee huizen verderop, weet niets van de verdwenen buit, maar is het hele voorval niet ontgaan. ,,Ik ben er wel van geschrokken. Ik woon hier ook alleen. Gisteren heb ik getwijfeld of ik de gordijnen dicht zou doen. Maar heb ze open gelaten. Net als toen mijn man nog thuis woonde. God heeft altijd over ons gewaakt, dus zal dat nu ook doen. Ik heb gebeden en heb rustig kunnen slapen."

Toch is de Puttense op leeftijd extra waakzaam. ,,Ik doe de achterdeur eerder op slot. Want ik merk het niet als er iemand achterom komt." Dat doet de wijkagent goed. ,,Ik maak me grote zorgen over de alertheid ouderen. Ze doen dingen vaak niet op slot en laten veel te makkelijk mensen binnen."