VNL gaat kamervragen stellen over verlof Mike J.

PUTTEN - De politieke partij VNL gaat kamervragen stellen nadat bekend werd gemaakt dat de moordenaar van het meisje van Nulde op onbegeleid verlof mag. Martin Huisman, de vader van het omgekomen meisje Rowena, maakte vrijdagavond bij Hart van Nederland openbaar dat Mike J. op onbegeleid verlof mag.

Rowena, bekend als het meisje van Nulde, werd in 2001 vermoord. Ze was toen ze vier jaar. Delen van haar lichaam werden onder meer bij het Veluwemeer gevonden. Het meisje uit Dordrecht kreeg een naam toen rechercheurs een reconstructie van haar hoofd lieten maken, waarna ze werd herkend. DNA-onderzoek gaf daarna de doorslag. Rotterdammer Mike J. werd tot twaalf jaar celstraf veroordeeld. Haar moeder moest zes jaar de cel in.





De VNL-fractie wil antwoord van minister Van der Steur op de volgende vragen:

1. Hebt u kennis genomen van het bericht ‘Moordenaar meisje van Nulde op verlof’*?

2. Deelt u onze afschuw dat de dader van deze beestachtige moord binnenkort op onbegeleid verlof gaat?

3. Bent u, in navolging van onze fractie, van mening dat de samenleving geen proeftuin is en beschermd dient te worden tegen gevaarlijke criminelen die in het kader van TBS onbegeleid verlof krijgen?

4. Zo ja, welke extra maatregelen gaat u treffen om te voorkomen dat TBS-ers tijdens onbegeleid verlof in de fout gaan?

5. Bent u, gelet op het gevaar voor de samenleving, bereid het onbegeleid verlof voor TBS-ers af te schaffen? Zo neen, waarom niet?

6. Op welke wijze kan de vader van het slachtoffer, die expliciet aangeeft de situatie niet aan te kunnen, worden ondersteund?