Werf van Putten stukje groter

PUTTEN - De gemeentewerf van Putten aan de Hoge Eng West wordt waarschijnlijk uitgebreid. Aan de achterkant van het terrein is een stuk grond dat erbij kan worden getrokken.

Het terrein dat wordt heringericht ligt aan de Hoge Engweg 8. Het terrein is in 1996 door de gemeente aangekocht om de woonbestemming te wijzigen in industriebestemming. De aankoop vond plaats onder de voorwaarde dat de bewoner tot zijn overlijden in de woning mocht blijven wonen. Dat gebeurde in 2015, waarna het perceel eind 2015 aan de gemeente is overgedragen. Het afgelopen jaar hebben er verschillende onderzoeken plaatsgevonden.

Het terrein is te klein om als zelfstandige bedrijfskavel te verkopen. Met de buurman van het perceel is in 1999 afgesproken dat hij een deel van de locatie Hoge Engweg 8 in eigendom krijgt. Het overige deel wordt toegevoegd aan de aangrenzende gemeentewerf, die sinds juli 2016 is gehuisvest aan de Hoge Eng West 12. De bedoeling is om het terrein in te richten voor stalling en opslag.

De sloopkosten voor de herinrichting van het perceel worden begroot op 76.000 euro. Een deel is nog beschikbaar binnen het project; een bedrag van 43.000 euro wil het college uit het potje 'Reserve Grondexploitatie' halen. Daar is toestemming van de raad voor nodig.

Sloop en herinrichting van het terrein gaat ongeveer een half jaar duren.