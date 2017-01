article

1.6853257

PUTTEN / ZUTPHEN – De 27-jarige Sonny S. uit Putten werd eerder veroordeeld voor ontucht met een slapend meisje in Harderwijk in 2013, wiens woning hij was binnen gedrongen. Maar terwijl hij in zijn proeftijd zat, ging het in oktober vorig jaar weer helemaal mis met hem in Ermelo. Hij pikte twee snorfietsen, mishandelde iemand van de parketpolitie en pleegde meerdere inbraken.

‘Zeer actieve veelpleger’ uit Putten opnieuw de fout in

PUTTEN / ZUTPHEN – De 27-jarige Sonny S. uit Putten werd eerder veroordeeld voor ontucht met een slapend meisje in Harderwijk in 2013, wiens woning hij was binnen gedrongen. Maar terwijl hij in zijn proeftijd zat, ging het in oktober vorig jaar weer helemaal mis met hem in Ermelo. Hij pikte twee snorfietsen, mishandelde iemand van de parketpolitie en pleegde meerdere inbraken.

http://www.destentor.nl/regio/putten/zeer-actieve-veelpleger-uit-putten-opnieuw-de-fout-in-1.6853257

http://www.destentor.nl/polopoly_fs/1.5059122.1436172587!image/image-5059122.jpg

Putten,Rechtbank,top

Putten