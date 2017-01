Bibliotheek lokt steeds meer scholieren

RAALTE - Hoewel het aantal leerlingen van basisscholen in de gemeentes Raalte en Olst-Wijhe gestaag afneemt, groeit in deze leeftijdsgroep het aantal abonnees van de Bibliotheek Salland.

Volgens een woordvoerster is dat succes het gevolg van de extra aandacht die er in de afgelopen jaren aan basisscholen is besteed. De toename van jonge abonnees in de leeftijd van vier tot en met twaalf jaar is spectaculair. In 2014 waren 4536 basisschoolleerlingen lid van een bibliotheek in beide Sallandse gemeentes. Twee jaar later stonden er 4990 als abonnee ingeschreven.

Die groei is temeer opmerkelijk, omdat het aantal leerlingen van basisscholen afnam. In de gemeente Raalte met vijf procent en in de gemeente Olst-Wijhe zelfs met tien procent.