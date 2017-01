Bikkels AV Salland trotseren kou voor clubgebouw

RAALTE - Ondanks vrieskou, regen en sneeuw hebben vrijwilligers zaterdag de realisering van het eerste eigen clubgebouw van de Raalter atletiekvereniging AV Salland op sportpark Ramele een flinke stap dichterbij gebracht.

Ze legden leidingen en de riolering. ,,Vrijdag kunnen de units precies volgens de planning worden geplaatst'', zegt voorzitter Arie van der Lee, die zelf als een volleerd kraanmachinist met een 'Bobcat' een sleuf voor een kabel groef. De units meten in totaal 36 bij 6 meter, en passen perfect in de lengte naast de atletiekbaan. Het zijn nog vrij nieuwe units, die zo'n tien jaar geleden in Noordwijk zijn geplaatst voor een therapeutisch centrum en een dansschool. ,,Het voordeel van deze units is dat ze in Noordwijk in dezelfde opstelling hebben gestaan, dus we hebben voldoende wanden om een goede indeling te maken'', vertelt Van der Lee. ,,De toiletgroep blijft zoals-ie was, daarvoor hoeven we alleen de wc-potten maar af te schroeven en daarna terug te plaatsen.''

Er komen twee kleedkamers, voor mannen en vrouwen (zonder douches), een multifunctionele ruimte voor vergaderingen, inschrijving voor evenementen, een masseur, en grondoefeningen voor de baanatleten. Verder worden de materialen van de huidige zeecontainers overgeplaatst naar twee units. Ook komt er een eenvoudige kantine. ,,We willen al in de loop van februari ruimtes gebruiken, zodat het clubgebouw meer gaat leven bij onze leden en ze ook een of meer dagen willen meehelpen aan de afwerking'', aldus Van der Lee.