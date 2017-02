Een blik vanuit de toekomstige uitkijktoren van Luttenberg

LUTTENBERG - De inwoners van het gelijknamige dorp willen graag een uitkijktoren op de Luttenberg bouwen, maar ze weten nog niet hoe hoog die moet worden. Dat willen ze met behulp van een drone bepalen. De Stentor heeft alvast een voorproefje genomen. Een droomvlucht per drone.

De naam is niet zomaar gekozen. Een luttele berg. Dus klein en gering. Niet veel meer dan een glooiing in het Sallandse landschap. Maar als de trotse dorpelingen een uitkijktoren op hun Luttenberg bouwen, kunnen ze plotsklaps heel ver kijken. En dus schenken ze elkaar graag zo'n nieuwe attractie. In 2018, want dan bestaat het dorp 700 jaar.

De Luttenberg is 31 meter hoog. Naar schatting komt daar 18 meter uitkijktoren bij. Al met al reik je dan 50 meter de hemel in. ,,Dat is niet vreselijk hoog'', beaamt Arend-Jan Koning, voorzitter van de werkgroep 'Uitkijktoren Luttenberg'. Hij weet dat de Grote Koningsbelt het dak van de Sallandse Heuvelrug vormt: 75,5 meter. ,,Maar onze uitkijktoren wordt wel het enige punt waar je alles kunt zien.''

Het is de bedoeling dat de uitkijktoren de visuele verbinding gaat vormen tussen de drie afzonderlijke stuwwallen: de Sallandse Heuvelrug, de Lemelerberg en de Luttenberg. Ook Zwolle, de IJssel en het begin van de Veluwe moeten in het zicht kunnen komen. ,,Wij kijken verder dan onze neus lang is. Onze uitkijktoren is promotie voor heel Salland.''