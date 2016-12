Extra camperplaatsen aan Loswal in Wijhe

WIJHE - Langs de IJssel bij de Loswal in Wijhe komen nieuwe camperplaatsen, een drijvend sanitairgebouw en een ponton met een terras en zwembad.

Tien nieuwe camperplaatsen haaks op de tien huidige plaatsen, een drijvend sanitairgebouw met douches en toiletten, een ponton met een kinderzwembad en een terras, dat zijn de plannen die volgens Katinka Durkstra in een gevorderd stadium zijn.

"Laten we zeggen dat het er erg hoopvol uitziet", zegt Durkstra, uitbater van het Little River Café, het drijvende eetcafé in de haven aan de Wijhese Loswal.

Bij de plannen zijn onder meer de provincie Overijssel, de gemeente Olst-Wijhe en booteigenaar en mede-initiatiefnemer Jan Grootenhuis betrokken. "Het ziet het er heel positief uit."

Drijvende voorziening

Durkstra is enthousiast over de toekomst. Ze maakte afgelopen jaar flinke stappen nadat ze haar culinaire camper aan de Loswal had ingeruild voor de horecaboot van Grotenhuis, die ze pacht. Als het meezit komen er verdere uitbreidingen. "We hadden hier een witte bak als toiletvoorziening, maar die moest steeds weg bij hoge waterstand en in de winter. We huurden dat ding. Nu hebben we een unit gekocht. Naast de horecaboot komt de drijvende voorziening met toiletten en douches. Die kan het hele jaar open blijven. Niet alleen voor horecagasten en kampeerders, maar ook voor wandelaars en watersporters. Moet ik misschien wat vaker schoonmaken, maar het is enorm gastvrij."