Glibberen, bibberen en glijen bij de 'Ice Cold Run' in Mariënheem

MARIËNHEEM - Het is koud, smerig koud, op nieuwjaarsdag rond drie uur bij sporthal 't Aspel in Mariënheem. Deelnemers maken zich gereed voor de nieuwjaarsduik, de Ice Cold Run van Mariënheem.

En daar staat 'ie, een uit plastic en strobalen opgetrokken waterbak. Gevuld met diepgroen, ijskoud water. ,,Het heilige water'', zegt een van de organisatoren. Het water is uit de wetering langs de Wissinkweg gepompt en met een giertank naar de plek van handeling vervoerd. Het bad heeft daardoor een hoogst onaantrekkelijke uitstraling gekregen, waardoor het respect van de ruim honderd toeschouwers voor de deelnemers alleen maar groeit.

Nieuwjaarsduiken

Wat ooit als geintje begon, is inmiddels een jaarlijks terugkerende happening geworden in Mariënheem. ,,Twaalf jaar geleden sprong ik met een kameraad in het water bij de ijsbaan hierachter'', vertelt Bas Hutten. ,,Het jaar erna was alles bevroren, dus toen kon dat niet en hebben we een bad gebouwd om te nieuwjaarsduiken.''

Nu, vele jaren later, is de zelfbouw waterbak uitgebreid met een hindernis, een trap in het midden, met een bruggetje en een glijbaan. ,,Die hebben we ingesmeerd met groene zeep'', licht een van de bouwers toe.

Een creatief gefabriceerde 'Manneke Pis', oftewel een etalagepop met tuinslang, maakt het geheel compleet. 'Deelname op eigen risico', staat er nog op een schoolbord bij gekalkt.

Tegelzetbedrijf

Bas Hutten, van het gelijknamige tegelzetbedrijf uit Mariënheem, verschijnt in korte broek en ijsmuts ten tonele om de Nieuwjaarsduik, omgedoopt tot Ice Cold Run, te openen. In zijn gezelschap zijn enkele vrolijk uitgedoste 'duikers'. Het lijkt wel carnaval. Bert en Ernie zijn erbij, een enkeling in een dierenpak, anderen in oranje outfit met Unox-schaatsmuts.

Kijkers steken de handen nog maar eens diep in de zakken en kijken bibberend toe als ze gáán, een stuk of twintig durfals. Allen happen naar adem als ze het ijskoude water raken.

Initiatiefnemer Bas Hutten gaat voorop, en gaat voor een tweede ronde. De andere mannen, vrouwen doen er ditmaal niet mee, volgen hem voor de tweede plons. Dan weten ze niet hoe snel ze weg moeten komen, blauw van de kou, richting een warme douche in de sporthal en een koud biertje in de kantine.