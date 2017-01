Heetense holding verdient snel aan strokartonfabriek

HEETEN/ SCHEEMDA - Hol Holding uit Heeten heeft een oude strokartonfabriek in Scheemda met winst doorverkocht. Groninger communisten vinden dit dubieus en stellen er vragen over aan het college van Oldambt.

M.M.P. Hol Holding kocht het fabriekscomplex in november op een veiling aan voor 432.000 euro en week later verkocht de Heetense vastgoedondernemer Hol het door aan de Veendammer ondernemer Koen Meijer, die nu samen met de gemeente Oldambt gaat zoeken naar een nieuwe invulling. Meijer denkt zelf aan een hippisch centrum, maar gaat eerst samen met deze Oost-Groninger gemeente een prijsvraag uitschrijven waarin economisch haalbare alternatieven ingediend kunnen worden.

Engel Modderman, raadslid van de Verenigde Communistische Partij (VCP), vroeg zich af of de gang van zaken rond de veiling wel zuiver was en stelde over de volgens hem 'nogal dubieuze handeling' schriftelijke vragen aan het Oldambter college.

Volgens het Oldambter college heeft een eigenaar het recht om een verworven perceel door te verkopen aan een andere partij, ,,dus dat is niet vreemd. Het is ons bekend dat het perceel is doorverkocht aan Koen Meijer voor een bedrag van 572.500 euro (inclusief doorberekende veilingkosten en andere bijkomende kosten die Hol Holding BV ook bovenop het bedrag van 423.000 euro moest betalen).'' Volgens Modderman verkocht Hol het complex door voor 700.000 euro.