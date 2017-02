Elbrig Hartholt, man met hart voor de zaak

HEINO - Hoezeer de jaren voor Elbrig Hartholt ook begonnen te tellen, tot op het laatst bleef hij betrokken bij zijn familiebedrijf. Hij deed nog veel op de zaak. Maakte de kas op, maaide het gras, ging met zijn auto de tankstations langs om te kijken of er voldoende handdoeken waren. Het typeert Elbrig Hartholt: een man met hart voor de zaak.

Terwijl zijn eigen hart hem kwetsbaar maakte. Hartholt was hartpatiënt. Met klachten over druk op de borst en benauwdheid is de Heinoer anderhalve week geleden opgenomen in het Isala-ziekenhuis in Zwolle. Tijdens het hartonderzoek dat hij vorige week dinsdag onderging, overleed hij. Hartholt is 79 jaar geworden. Hij laat zijn vrouw Mientje, zoon Olchert en zijn vriendin Jennie, en de twee kleinkinderen Ibe en Sije na.

Grondlegger van Hartholt Olie was Elbrig niet. Die eer komt zijn vader toe, ook Olchert geheten. Maar Elbrig was jarenlang de kapitein op het schip, het visitekaartje van het familiebedrijf. Met zijn zoon Olchert bouwde hij Hartholt Olie uit tot een regionale onderneming, met zeven tankstations en vijfentwintig werknemers.