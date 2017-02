article

Het is een druilerige woensdagochtend. Voor de tijd van het jaar is het redelijk warm, een graad of 9. Bij de leeuwenbrug aan Onder de Gelder staan de zussen Lucia van Emmen, afkomstig uit Laag Zuthem en Marianne Beijer. Voor Beijer is het de eerste keer dat zij dit werk gaat doen. Haar motivatie is duidelijk „Wat de afstand ook is, ik kom om die dieren te redden.”

Hulp bij paddentrek: 'Wat afstand ook is, ik kom om die dieren te redden'

