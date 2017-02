Mishandelde vrouw Raalte weer thuis uit ziekenhuis

RAALTE - De 54-jarige alleenstaande vrouw uit Raalte die zondagnacht werd mishandeld tijdens een overval in haar woning is ontslagen uit het ziekenhuis.

,,Ze maakt het naar omstandigheden goed. Maar het letsel in haar gezicht is nog goed zichtbaar”, zegt Ruud Visser van de politie Oost-Nederland. De vrouw, een zus van een oudijzerhandelaar, werd in augustus 2015 ook al eens in haar woning overvallen. De politie wil niet zeggen of de daders iets buit hebben gemaakt. ,,Dat is daderinformatie”, aldus Visser.

De recente overval is de achtste in een reeks overvallen op oudijzerboeren en hun familie in Salland. De politie heeft nog geen verdachten aangehouden.