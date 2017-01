‘Na dood van Luuk is er niets verbeterd’

MARIËNHEEM - Ze kunnen het nog altijd niet bevatten. Bijna elf jaar nadat hun zoon Luuk verongelukte op de N35, werd de rijksweg voor de inwoners van Mariënheem alleen maar gevaarlijker. „Economische belangen zijn kennelijk belangrijker dan de veiligheid van mensen”, concluderen Ine en Jos Alferink.

Omleiding

Heino en Nijverdal kregen hun omleidingsroutes. Soortgelijke plannen voor Mariënheem kwamen nooit verder dan de tekentafels. De Alferinks vestigen voorlopig hun hoop op de tijdelijke oplossing voor de verkeershinder, die is aangedragen door het Plaatselijk Belang in Mariënheem. Dat plan voorziet in langgerekte druppelvormige rotondes aan weerszijden van het dorp.

Mensenleven

„Na Luuk is er in Mariënheem niemand meer verongelukt op de N35”, weten de Alferinks. „Maar wat is één mensenleven waard? Wat moet er nog meer gebeuren voordat wij gehoord worden? In hoeverre worden wij als inwoners van Mariënheem serieus genomen? Waarom is het na elf jaar nog steeds niet gelukt om de verkeersveiligheid in Mariënheem te verberen? We praten al dertig jaar over de onveiligheid van die weg. Maar de doorstroming van het verkeer is kennelijk belangrijker dan de veiligheid van mensen.”