Nog één jaar campers stallen bij Leeren Lampe tijdens Ribs & Blues

RAALTE - Tijdens Ribs & Blues en de Sallandse Wandelvierdaagse in Raalte kunnen ook dit jaar campers worden gestald op de parkeerplaats van de Leeren Lampe.

De gemeente Raalte komt met dat besluit tegemoet aan een verzoek van de organisatie van Ribs & Blues.

Twee jaar geleden is een proef begonnen waarbij campers bij de Raalter uitgaansgelegenheid geparkeerd konden worden tijdens drie grotere evenementen. Het bestuur van Stöppelhaene heeft aangegeven dit jaar niet meer van die mogelijkheid gebruik te maken, de andere twee evenementen willen dat wel weer. Enkele campingeigenaren klaagden echter bij de gemeente dat zij dit als concurrerend ervaren, en dat ze zelf camperplekken willen aanbieden en pendelvervoer willen verzorgen tussen camping en evenemententerrein. Daarop ging het gemeentebestuur praten met alle campings binnen de gemeentegrenzen.

Daaruit concludeert het Raalter college van burgemeester en wethouders dat het niet concurrerend tegenover bestaande campings is als 'op beperkte locaties gedurende een beperkte periode' camperplaatsen worden toegestaan.

"De doelgroep is niet groot en zal niet snel gebruik maken van een reguliere camping", aldus B en W, die het bieden van camperplaatsen als versterking zien van evenementen die belangrijke toeristische trekkers zijn voor de gemeente Raalte. De gehele toeristische sector kan er ook van profiteren.. Het voortzetten van de proef bij de Leeren Lampe geldt alleen voor 2017. Op basis van nieuw gemeentelijk beleid rond recreatie en toerisme dat nu wordt opgesteld, wordt besloten hoe in de jaren vanaf 2018 wordt omgegaan met deze camperplaatsen. De gemeente Raalte begon de proef in samenwerking met de evenementenstichtingen en de Leeren Lampe in 2015 naar aanleiding van overlast van camperaars, die illegaal in het Raalter centrum overnachtten.

Handhaven was lastig, omdat vaak in de loop van de nacht duidelijk werd dat werd overnacht in een geparkeerde camper. "Geprobeerd is om van dit probleem een kans te maken, waarbij ervan uitgegaan werd dat deze campergebruikers überhaupt nooit op campings staan en dus een nieuwe doelgroep zouden vormen", aldus B en W. Dat er behoefte aan is blijkt uit het feit dat afgelopen jaar tijdens Ribs & Blues 49 campers bij de Leeren Lampe werden geparkeerd.